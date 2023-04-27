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basketball
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Isaiah Evans commits to Duke
Conor O'Neill
•
DevilsIllustrated
Publisher
Class of 2024 wing is Blue Devils’ second commit of the
class
Isaiah Evans is the second commit in Duke's Class of 2024. (Gabe DeArmond)
Duke has locked in its second member of the 2024 class and it’s a skilled scorer from Charlotte who draws comparisons to another in-state former Blue Devil.
Isaiah Evans committed to Duke on Thursday night. He officially visited Duke about two weeks ago and was offered in early March.
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The 6-6, 170-pounder who plays at North Mecklenburg has a similar body type to
Brandon Ingram, who was ACC rookie of the year for the 2015-16 season with the Blue Devils and has become an All-Star with the New Orleans Pelicans.
Despite the thin frame, Evans uses his length well and has a long wingspan that allows him to play above his weight.
Evans is a gifted scorer who had a 62-point game in the state playoffs this past season.
Evans joins
Darren Harris, another gifted shooter who projects as a 2-guard or wing, in Duke’s Class of 2024. Harris committed to the Blue Devils back in late October.
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