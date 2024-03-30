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Watch/listen: New episode of Big J & Little J Show

Conor O'Neill • DevilsIllustrated
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@ConorONeill_DI

Quick turnaround episode as Conor and Jordan break down Duke's win over Houston in the Sweet 16 and preview the Elite 8 matchup against N.C. State.

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