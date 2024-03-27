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Listen: New episode of Big J & Little J Show

Conor O'Neill • DevilsIllustrated
Publisher
@ConorONeill_DI

Watch and/or listen to Jordan Mann and Conor O'Neill of the Big J & Little J Show as they break down Duke's first- and second-round wins last weekend, and then preview the Blue Devils' Sweet 16 matchup against Houston.

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