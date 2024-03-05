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Jeremy Roach smiles during Monday night's win over N.C. State.
Jeremy Roach smiles during Monday night's win over N.C. State. (Jaylynn Nash/USA Today Sports Images)
Conor O'Neill • DevilsIllustrated
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@ConorONeill_DI

Conor O'Neill and Jordan Mann break down Duke's last three games, how the Blue Devils are peaking at the right time, and the improved play of Duke's three frontcourt players who come off of the bench.

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