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basketball
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Dual Perspective: Nolan Smith
Clint Jackson & Brian McLawhorn
Devils Illustrated
With his recent promotion to assistant basketball coach, Nolan Smith will add a great deal of value to the staff in Durham.The charismatic 32-year-old will enhance Duke’s program in several ways, b...
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