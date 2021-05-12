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basketball
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Baldwin chooses Milwaukee, pieces still in place for Duke
Brian McLawhorn
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DevilsIllustrated
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Today was a day Duke Basketball fans have been waiting for since Patrick Baldwin Jr. first made his interest in the Blue Devils known a few years ago. Unfortunately for those hoping the five-star f...
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